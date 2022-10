Freitag, 18. November

Viersen-Helenabrunn 17 Uhr; Aufstellung: Ummer Marktplatz; Zugweg: Ummer Marktplatz - Gladbacher Straße - Ummerstraße - Neuwerker Straße - Kempstraße - Gerretsfeld - Neuwerker Straße - Heimer Straße - Brunnenstraße - Helenenstraße; Martinsfeuer: Wiese der Agnes-van-Brakel-Grundschule; Tütenausgabe im Anschluss. Veranstalter: St.-Martinsverein Viersen-Helenabrunn.

Dülken-Busch 17.30 Uhr; Aufstellung: An St. Ulrich; Zugweg: An St. Ulrich - Fasanenstraße - Dohlenweg - Fasanenstraße - Falkenweg - Sperberstraße - An St. Ulrich; Martinsfeuer: An St. Ulrich. Veranstalter: St.-Martinsverein Dülken-Busch.