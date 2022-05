Brauchtum in Niederkrüchten : So wird in Overhetfeld Schützenfest gefeiert

So wird in Overhetfeld Schützenfest gefeiert

Niederkrüchten Seine Geduld wird belohnt: Das Königshaus der St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld freut sich auf sein Pfingst-Schützenfest. Es beginnt am 3. Juni.

Am Freitag; 3.Juni, wird gefeiert bei der Friday-Night-Party mit DJ CorSty und DJ derphill. Dabei ist, wie bei allen Veranstaltungen, der Eintritt frei. Am Samstag, 4. Juni, werden der Schützenkönig und die Minister abgeholt, dann wird der Königsmaien errichtet. Um 17.30 Uhr beginnt die Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung und Großem Zapfenstreich am Ehrenmal, um 18.30 Uhr ist die Parade auf dem Parkplatz An der Heiden. Ab 20 Uhr kann beim Tanzabend im Festzelt an der Kapelle zu Live-Musik der Band Abstrakt getanzt werden.