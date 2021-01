Digitalisierung in Viersen : Das papierlose Krankenhaus

Viersen-Süchteln Unlesbare Arztschrift ade, Tablets statt Notizzettel – wie das St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen-Süchteln jetzt die Digitalisierung nutzt.

Es gibt ja dieses berühmte Bonmot, dass es eher die papierlose Toilette gibt als das papierlose Büro. Am St.-Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln will man zumindest dem papierlosen Krankenhaus ein gutes Stück näher kommen. Das Haus soll beim Thema Digitalisierung eine Vorreiterrolle innerhalb der St.-Franziskus-Stiftung Münster übernehmen, zu der es gehört. Einen „Quantensprung“ nennt Pflegedirektorin Britta Gruhn das, was jetzt dort möglich ist: der komplette Verzicht auf Notizzettel.