Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit in Viersen : Krankenhaus gründet Geriatrie-Zentrum

Gründeten das Kompetenzzentrum Geriatrie am St.-Irmgardis: Susanne Floß und Hanns-Peter Klasen. Foto: Martin Röse

Viersen Das St.-Irmgardis-Hospital in Viersen-Süchteln will kreisweit erste Anlaufstelle für Erkrankungen von älteren Menschen werden. Dazu gründete das Krankenhaus ein „Kompetenzzentrum Geriatrie“. Was soll das bringen?