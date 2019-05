Viersen-Dülken : St.-Georg-Bruderschaft Dülken feiert mit jungem König

Vier Jahre war Niklas Poschmann Königsadjutant, am Wochenende genoss der 23-Jährige die Königswürde.

Das passte jetzt, weil sein Vater Jürgen Poschkamp vor 20 Jahren Schützenkönig war. An seiner Seite zieht Svenja Vath (23) ins Festzelt ein. Als Ministerpaare machen Jörg Vierke mit Kerstin Engelmann sowie Jan mit Peggy Walther mit. Die Mannen des Königshauses tragen schwarze Anzüge mit Schützenschnüren und Zweispitz-Hüten. „Ich trage einen gelben Federnbusch und meine Minister gelb-weiß.“ Dazu halten sie in der Hand hölzerne Präsentierstöcke. Ihnen voran marschiert erstmals als Königsadjutant „Jojo“ Stricker. „Die letzten vier Jahre war ich nämlich Königsadjutant“, erzählt König Niklas, auch Bezirksprinz des Bezirksverbandes Dülken-Boisheim.

Schützenfest in Viersen-Dülken : König Niklas feiert an der Waldnieler Straße

Während der Kirmestage übernahm Ex-Kaiserin Hiltrud Tepner die Präsentationspflichten ihres Vorsitzenden. Zum Schützenball am Samstag war die niederländische Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel zu Gast. Die Dülkener lernten diese Gilde beim Europaschützenfest im niederländischen Leudal kennen. „Wenn sie uns einladen, werden wir auch bei ihrem Schützenfest dabei sein“, kündigte Poschkamp an. Als der Schützenzug vom Königshaus am Ende der Waldnieler Straße bis zum Anfang vor Dülken über den Fahrradweg marschierte, begleitete sie ihre eigene Feldküche. Es war plötzlich ein Schuss aus der Kanone der Infanterie zu hören, dass sie umkehrten und zum Festzug zogen. Nach der Zugauflösung am Zelt wurden die Bruderschaftler von der Feldküche mit Würstchen versorgt.