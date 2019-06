Brüggen : St.-Franziskus-Haus sucht neuen Partner

Brüggen Die St.-Augustinus-Gruppe zieht sich 2020 aus dem Brachter Seniorenheim zurück. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) sucht als Sonderbeauftragter eine neue Lösung für das Haus. Es wird 2020 für 4,7 Millionen Euro umgebaut.

Man verlängere den auf fünf Jahre angelegten Vertrag nicht, sagte ein Sprecher der Gruppe. Die Gründe hätten nichts mit dem Seniorenheim selbst zu tun: „Das Haus hat sich sehr gut entwickelt, es ist vielfach zertifiziert worden.“ Ein Grund ist der vorzeitige Ruhestand von Christa Bruns, die innerhalb der St.-Augustinus-Gruppe die Seniorenhilfe führt. Bruns kümmert sich um neun Einrichtungen in der Region, darunter neben Brüggen-Bracht auch um jeweils ein Haus in Viersen und Viersen-Dülken. „Als gemeinnützige, caritative Unternehmensgruppe wollen wir uns nun ganz auf unsere 65 Standorte in der Region konzentrieren“, sagt Markus Richter, Geschäftsführer der St.-Ausgustinus-Gruppe. Neben den Seniorenheimen sind dies etwa Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Man werde die Ressourcen auf die Häuser fokussieren, deren haftender Gesellschafter man sei. Das Haus St. Franziskus sei im Portfolio der Gruppe eine Ausnahme; man habe mit der Gemeinde und deren Altenheim Brüggen GmbH einen befristeten Managementvertrag geschlossen.