St. Cornelius in Viersen Gemeinde feiert Einweihung der Stockmann-Orgel

Kirchenmusiker Solinas weist auch bereits darauf hin, dass für dieses Jahr ein internationales Orgelfestival mit mehreren Konzerten vorgesehen ist: „Diese finden von Mai bis Oktober immer am dritten Sonntag des Monats in St. Cornelius statt“, kündigt er an. Das Festival beginnt am 21. Mai mit einem Konzert von Torsten Laux, Professor für Orgel an der Musikhochschule Düsseldorf. Weiter gehen soll es unter anderem am 18. Juni mit Nicola Procaccini (Italien) und Alice Rocha (Portugal), Students of Latry and Ospital am Conservatoire National Supérieur de Paris sowie am 16. Juli mit einem Konzert von Michael Hoppe, Aachener Domorganist.