Abschied in Niederkrüchten : Königsadjutant Artur Schrammen hört nach 40 Jahren auf

Niklas Jacobs mit seinem Vorgänger Artur Schrammen. Foto: St.-Brigitta-Bruderschaft

Niederkrüchten An der Spitze der Offiziersriege der St.-Brigitta-Bruderschaft Blonderath, Ryth, Silverbeek, Varbrook in Niederkrüchten endet eine Ära: Nach 40 Jahren als Königsadjutant hat Artur Schrammen das Amt an Niklas Jacobs übergeben.

Wie der Vorsitzende der Bruderschaft, Heinz Bongartz, in einer Ansprache feststellte, sind die Fußstapfen, in die Jacobs tritt, groß. In 40 Jahren Engagement sammelte Schrammen viel Erfahrung. Er begleitete 19 Königshäuser. Und wer ihn kennt, weiß: So manche Anekdote geht auf sein Konto.