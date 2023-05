Weltottertag am 31. Mai Auf der Spur des Otters in Brüggen und Schwalmtal

Laut Auskunft der Bio-Station wurde bisher 2020 ein Otter-Pfotenabdruck in Schwalmtal-Lüttelforst entdeckt; nicht aber Kot oder Fotos von Überwachungskameras. Die Bio-Station hat 2022 ein Projekt gestartet, um dem Otter die Rückkehr zu schützen. An der viel befahrenen B 221, in Höhe des Laarer Baches in Brüggen, und am Elmpter Bach in Niederkrüchten-Overhetfeld wurden Steinwalzen unter zwei Brücken angelegt. Dort sollen Otter sicher wandern können. Denn auf der Straße drohe ihnen der Tod, so Stationsleiter Ansgar Reichmann.