Reitstall in Niederkrüchten Einbrecher stehlen Springsättel im Wert von mehreren Tausend Euro

In der Nacht zu Mittwoch haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Reitstall an der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten verschafft. Möglicherweise zwischen 3 und 6 Uhr sollen die Einbrecher nach Angaben der Polizei dort gewesen sein. „So wie es derzeit aussieht, stahlen die Täter vier Springsättel im Wert von mehreren Tausend Euro“, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.