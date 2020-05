Klima im Kreis Viersen : Sprechende Bäume

In Viersen-Süchteln und Nettetal machen diverse Bäume mit Plakaten auf den Klimawandel aufmerksam. Foto: Vera Thelen

Wie fürs Klima demonstrieren, wenn wegen der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gelten? Die „Parents for Future“ im Kreis Viersen lassen jetzt Bäume sprechen – in Viersen-Süchteln, aber auch in anderen Städten des Kreises.

