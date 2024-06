Sprayattacke in Schulbus Neun Schüler in Brüggen verletzt

Viersen · In Brüggen sind am Freitagmorgen Streitigkeiten auf dem Schulhof massiv eskaliert. Am Ende mussten neun Schüler vom Rettungsdienst versorgt werden.

21.06.2024 , 17:00 Uhr

Die Schüler wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 7.30 Uhr in einem Bus zu Streitigkeiten zwischen mehreren Schülern der Gesamtschule in Brüggen gekommen. „Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es zwischen den Schülern bereits seit Donnerstag Meinungsverschiedenheiten“, erklärte ein Polizeisprecher. Ein 14-jähriger Gesamtschüler habe sich bedroht gefühlt, als die anderen Schüler ebenfalls in den Bus einstiegen. Der 14-Jährige habe zur Abwehr ein Tierabwehrspray gezogen –

und eingesetzt. Durch das Spray wurden insgesamt neun Schüler leicht verletzt. Auch der 14-Jährige ist unter den Verletzten. Rettungskräfte versorgten alle verletzten Schüler am Kreuzherrenplatz und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schulleitung informierte die Erziehungsberechtigten. Durch das Einsatzteam wurde der Tatverdächtige nach Hause gebracht. Weitere Maßnahmen führt derzeit das Kriminalkommissariat. Die Ermittlungen dauern an./cb (456)

(mrö)