Sportwoche Viersen Ganzkörpertraining im Casinogarten

Am Donnerstagabend fand ein ähnliches Training im Rahmen der Sportwoche mit Übungsleiter Christoph Plattner statt. Allerdings mit der Besonderheit, dass es für Personen über 30 ausgeschrieben war. „Das Ziel war, eine einigermaßen homogene Gruppe zu haben, was das Fitnesslevel angeht“, sagt Plattner. „Damit am Ende nicht ein 18-Jähriger und ein 68-Jähriger zusammen trainieren.“ Der Muskelaufbau sei ab dem 30. Lebensjahr schwieriger. „Bei unserem Training geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern darum, die innere Muskulatur zu stärken und um Stabilisation“, sagt Plattner. Aber auch viele Dehnübungen und Beweglichkeitsübungen mache er mit dieser Gruppe, „damit man überhaupt in Bewegung bleiben kann“, sagt er. „Und es hilft auch, um morgens schneller aus dem Bett zu kommen.“