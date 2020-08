Folgen der Entscheidung in Brüggen : „Sportstätten-Schließung ist eine Belastung“

Heiko Gade, neuer Schulleiter der Gesamtschule Brüggen Foto: Daniela Buschkamp

Interview Brüggen Corona-bedingt sind in Brüggen Sportstätten und Bad für Schüler und junge Vereinssportler geschlossen worden. Heiko Glade, der Leiter der Gesamtschule Brüggen meint, dass die Verwaltung keine Alternative hatte. Worauf er für den Herbst hofft.

Heiko Glade leitet die Gesamtschule Brüggen mit den beiden Standorten Brüggen und Bracht. An Brüggens einziger weiterführender Schule lernen zurzeit insgesamt 843 Kinder und Jugendliche. Wegen der Corona-Pandemie hat die Gemeindeverwaltung am Dienstag beschlossen, alle Sportstätten für den Nachwuchs zu sperren: Dies gilt sowohl für junge Vereinssportler als auch für Schüler. Die Gemeinde sehe sich nicht in der lage, die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung zu erfüllen. Im Interview erläutert der Gesamtschulleiter, was das für den Sportunterricht bedeutet.

Herr Glade, können Sie die Regelung der Gemeindeverwaltung nachvollziehen, Turnhallen und Schwimmbad für den Nachwuchs aus Sicherheitsgründen zu schließen?

Heiko Glade Diese Sicht des Schulträgers kann ich sehr gut verstehen. Das NRW-Schulministerium hat für geschlossene Räume, in den Sportunterricht durchgeführt werden soll, eine ausreichende Belüftung verlangt, die der Schulträger feststellen soll. Diese Formulierung ist eine Frechheit. Das kann die Verwaltung ohne irgendwelche Richtwerte gar nicht leisten.

Welche Folgen hat die Schließung der Sportstätten für die Gesamtschüler?

Glade Sie stellt eine zusätzliche Belastung dar.

Wie sieht diese Belastung im Schulalltag aus?

Glade Wir sollen, so die Vorgabe des Schulministeriums, den Sportunterricht grundsätzlich möglichst im Freien abhalten. Ich habe am Donnerstag erstmal einen sicheren Weg für die Schüler am Standort Brüggen zur Sportanlage am Vennberg gesucht. Hin- und Rückweg dauern insgesamt rund 50 Minuten. Bei einer Doppelstunde Sport bleiben dann noch 45 Minuten für den Unterricht.

Welche Alternativen gebe es?

Glade Darüber haben wir im Rahmen der Fachkonferenz bereits nachgedacht. Vielleicht wäre auch Joggen an der Schwalm eine Möglichkeit der sportlichen Betätigung. Das alles hat aber in meinen Augen nichts mit inhaltlich wertigem Sportunterricht zu tun.

Wie sehen die Sportstunden am Standort Bracht unter diesen Bedingungen aus?

Glade Dort ist es deutlich entspannter, da der Sportplatz innerhalb von fünf bis sechs Minuten zu Fuß zu erreichen ist.

Wie sieht es mit den Umkleiden aus?

Glade Auch das kostet weitere Zeit. Wenn zwei Klassen Sportunterricht haben, können sie sich nur nacheinander umziehen.

Die Regeln des NRW-Schulministeriums zur Corona-Schutzverordnung gelten für zwei Wochen. Was ist danach notwendig?