Legionellenbefall : Turnhalle am Schulzentrum in Schwalmtal gesperrt

Turnhalle am Schulzentrum in Schwalmtal gesperrt

Die Halle direkt an der Realschule ist zurzeit gesperrt. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Die große Sporthalle am Schulzentrum Waldniel ist zurzeit geschlossen – und das bleibt auch noch einige Zeit so. Denn wegen Legionellenbefalls muss die Trinkwasseranlage ausgetauscht werden.

Die große Turnhalle am Schulzentrum Waldniel ist gesperrt. Der Grund dafür ist ein Legionellen-Befall in den Leitungen. Die stäbchenförmigen Bakterien, die Krankheiten auslösen können, befinden sich in der Wasserleitung. „Die Halle wird von der Janusz-Korczak-Realschule und dem St.-Wolfhelm-Gymnasium genutzt, aber auch von Sportvereinen“, erläutert Thomas Drechsler von der Gemeindeverwaltung Schwalmtal.