Fußball-Oberliga : Die nächsten Neuen für Union Nettetal

Info

Trainingsauftakt In die Vorbereitung starten die Nettetaler am Donnerstag, 4. Juli. Am Sonntag darauf steht schon das erste Testspiel auf dem Plan.

Testspiele Los geht’s am 7. Juli daheim gegen die DJK VfL Giesenkirchen (15 Uhr). Am 10.7. wird in den Niederlanden getestet, der Gegner ist noch offen. Die weiteren Spiele: 13. Juli, 16 Uhr, Spvgg Sterkrade-Nord (H); 17. Juli, 19.30 Uhr, FC Wegberg-Beeck (A); 21. Juli, 15 Uhr, VSF Amern (H); 25. Juli, 19 Uhr, Start Burgpokal gegen SV Vorst (A); 31. Juli, 19.30 Uhr, FC Köln-Hürth (H)

Saisonstart Das erste Pflichtspiel steht am 4. August im Niederrheinpokal an, der Gegner wird noch ausgelost. In der Oberliga geht’s am 11. August los, der Spielplan ist noch nicht draußen.