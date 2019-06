Fußball : Zwei Jahre Sperre für Tritt gegen Dülkener Torwart

Die auf einem Video im Internet zu verfolgenden Szenen nach der Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen VfL Repelen und dem Dülkener FC sorgten für Aufsehen. Ein Spieler der gastgebenden Repelener tritt dem DFC- Torwart Alexander Blix nach dem Schlusspfiff in den Unterleib.

Anschließend rückt die Polizei an, der DFC-Keeper kommt ins Krankenhaus. Bei der Sitzung des Bezirkssportgerichts in Nettetal bekam der VfL-Spieler für einen „tätlichen Angriff in einem besonders schweren Fall“ eine Sperre bis Ende Mai 2021 und eine Geldstrafe von 350 Euro.