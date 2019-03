Billard-WM : Zitterpartie für den neuen Bundestrainer

Der deutsche Spitzenspieler Martin Horn hoch konzentriert. Zusammen mit Ronny Lindemann gewann er das erste Spiel knapp. Foto: Joerg Knappe (jkn)

Viersen Christian Rudolph musste bei der Billard-WM bei seinem ersten Einsatz als Coach von Deutschland mit ansehen, wie sein Team hauchdünn 40:39 gegen Kolumbien gewann. Später folgte aber eine klare Niederlage gegen die Türkei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christian Rudolph hat schon so manche Schlacht geschlagen bei der Billard-WM für Nationalmannschaften in Viersen. Schließlich war er an vier WM-Titeln und noch an zahlreichen anderen Medaillengewinnen für Deutschland beteiligt. Doch seine Rückkehr nach Viersen in neuer Funktion als Bundestrainer hatte er sich offenbar entspannter vorgestellt. Doch seine Schützlinge Martin Horn (Essen) und Ronny Lindemann (Witten) bereiteten ihm einen nervenaufreibenden Einstand. Im ersten Gruppenspiel zitterten sich die beiden zu einem für den weiteren Turnierverlauf enorm wichtigen 40:39-Sieg gegen Kolumbien. Am späten Donnerstagabend folgte dann eine deutliche Niederlage 21:40-Niederlage gegen die Türkei.

„Wenn man hier draußen sitzt und das Spiel als Trainer verfolgt, ist das viel aufregender, als wenn man selber spielt“, sagte der 54-jährige Rudolph nach der Partie gegen die Kolumbianer. Wobei Horn und Lindemann ihm und den deutschen Anhängern in der für die frühe Uhrzeit gut gefüllten Festhalle auch eine besonders schwere Prüfung auferlegten. Denn in einer überaus spannenden Schlussphase wechselte die Führung stetig hin und her. Als dann aber Deutschland in der 27. Aufnahme eine Viererserie stieß und aus einem 35:38-Rückstand eine 39:38-Führung machte, hätte Martin Horn den Sack zumachen können. Doch sein Matchball ging knapp vorbei, die Südamerikaner glichen im nächste Versuch aus und hätten ihrerseits die 40 vollmachen können. Dann hätten die Deutschen im Nachstoß (Kolumbien hatte angefangen) zwar noch ausgleichen können, doch ob das unter dem Druck gelungen wäre, steht in den Sternen. Aber auch Kolumbien ließ die Chance aus. So ging es beiden Seiten noch zweimal, ehe dann Ronny Lindemann in der 30. Aufnahme den viel umjubelten Punkt zum 40:39-Sieg machte. Das bedeutete für das deutsche Duo einen Genenraldurchschnitt von 1,333 für das Match.

Nach dem deutschen Auftaktspiel gegen Kolumbien hatten Ronny Lindemann (l.) und Bundestrainer Christian Rudolph noch Redebedarf. Foto: David Beineke

Info Die Ergebnisse des ersten WM-Tages Gruppe D: Türkei - Peru 40:31, Deutschland - Kolumbien 40:39, Deutschland - Türkei 21:40, Kolumbien - Peru 40:26; Gruppe C: Niederland - Vietnam 40:26, Dänemark - Griechenland 32:40; Gruppe B: Österreich - Ägypten 40:26, Südkorea - Libanon 40:21; Gruppe A: Belgien - Mexiko 40:25, Frankreich - Japan 40:36