Fußball : Drei Ex-Viersener freuen sich über vorzeitigen Titelgewinn

Yannick Meurer, André Kobe und Korbinian Beckers steigen mit SW Düsseldorf in die Landesliga auf.

(ben-) Eigentlich wollte der 1. FC Viersen in der laufenden Saison die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und damit den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga feiern. Doch daraus wird nach einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen bekanntlich nichts. Dafür machten drei Ex-Viersener in der Bezirksliga, Gruppe 1, vorzeitig den Titel klar. Nach dem 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Germania Ratingen II konnten Yannick Meurer, André Kobe und Korbinian Beckers mit SW Düsseldorf ausgiebig die Meisterschaft feiern. Auch wenn die Düsseldorfer am letzten Spieltag nicht mehr antreten müssen, können sie vom Tabellenzweiten VfB Hilden II nicht mehr eingeholt werden. Während Meurer nach seinem Abschied vom Hohen Busch schon die zweite Spielzeit bei den Schwarz-Weißen aktiv ist, wechselten Beckers und Kobe erst im zurückliegenden Sommer nach Düsseldorf. Beckers verließ nach etlichen Jahren den 1. FC Viersen, Kobe, der eine Spielzeit am Hohen Busch gekickt hatte, wechselte vom SC Union Nettetal in die Landeshauptstadt. Kobe trug zwölf, Beckers acht und Meurer zwei Tore zum Titel bei.