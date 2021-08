Kampfkunst beim VfL Hinsbeck : Nettetaler Zheng Guan wird digitaler Wushu-Meister

Kampfkunst Wushu ist eine chinesische Kampfkunst – coronabedingt fand die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr online statt. Zhen Guan vom VfL Hinsbeck hat dort doppelt abgeräumt.

Zheng Guan ist Sportwissenschaftler und und studierte traditionelle Kampfkunst. Er war in China Leistungssportler und ist seit drei Jahren selbstständig. Er gibt verschiedene Kurse, wie Taichi, Qigong, Wushu und Personal–Training in Nettetal. Zusammen mit Carmen Guan trainiert er auch die Wushu-Gruppe beim VfL Hinsbeck. Coronabedingt war in den letzten anderthalb Jahren kein normales Training möglich. „Aber Corona hat vor allem das Durchhaltevermögen und den Willen extrem gestärkt“, sagt Zheng Guan. „Das Training fand im Lockdown online statt.“ Als die Regeln gelockert wurden, konnte auch wieder draußen trainiert werden. Dabei spielte das Wetter keine Rolle: an heißen Sommertagen, im strömenden Regen und sogar einmal im Schneesturm wurde mehrmals in der Woche draußen trainiert. „Trotzdem kamen sie alle motiviert und gerne zu den Kursen und dem Wushu Training“, berichtet Zheng Guan