Tennis : Herren des Viesener THC so gut wie am Ziel

Herren des Viesener THC so gut wie am Ziel

In Sachen Klassenverbleib sieht es gut aus für die Viersener Tennisspieler nach dem Sieg gegen den DSC. Lobberichs Damen 30 gewannen in der 1. Verbandsliga ebenso wie die Herren 60 aus Elmpt und Dülken.

Eine Vorentscheidung in Richtung Klassenerhalt gelang den Herren des Viersener THC in der 1. Tennis-Verbandsliga. Durch den 6:3-Heimerfolg gegen den Düsseldorfer SC kletterten die Viersener auf den dritten Tabellenplatz. Allerdings benötigten Fons van Sambeek, Ricky de Bruijn und Christopher Winz jeweils drei Sätze, um sich in ihren hochklassigen Einzeln durchzusetzen. Robert van Ewijk und Kapitän Tim Jacobs schraubten das Ergebnis auf 5:1. Aufgrund des starken Regens wurde auf die Doppel verzichtet. „Wir freuen uns über die komfortable Situation, denn jetzt können wir sorgenfrei aufspielen“, meinte Teamsprecher Sebastian Orth.