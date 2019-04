Fußball-Bezirksliga : Der 1. FC Viersen verpflichtet einen jungen Stürmer

Max Kuznik geht künftig für den 1. FC Versen auf Torejagd. Foto: Fupa

Viersen Beim 1. FC Viersen laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison weiter Hochtouren, sowohl in Sachen erster als auch zweiter Mannschaft gibt es Neuigkeiten. Für die Erstvertretung, die nach der Spielabsage der Partie bei Victoria Mennrath mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter in der Fußball-Bezirksliga antreten wird, wurde in Gestalt von Max Kuznik ein weiterer talentierter Spieler verpflichtet.

