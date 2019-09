Fußball-Landesliga : Nicht zu holen für Amern beim 1. FC Mönchengladbach

Unter dem Strich stand für die Schwalmtaler eine deutliche 0:4-Niederlage.

2:2, 4:3, 3:3, 4:1, 2:3 – die vergangenen fünf Gastspiele der VSF Amern in der Fußball-Landesliga beim 1. FC Mönchengladbach waren immer von vielen Toren geprägt. Am Sonntag sahen die Zuschauer erneut zahlreiche Treffer, diesmal allerdings nur für die Hausherren. Gladbach fegte Amern mit 4:0 (3:0) vom Platz, weswegen die Schwalmtaler auch im dritten Anlauf der noch jungen Saison weiter auf das erste Tor und den ersten Punkt in der Fremde warten müssen.