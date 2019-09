Fußball-Landesliga : Die VSF Amern zeigen sich zu ineffektiv

Nach seiner Einwechslung sorgte Tobias Gorgs (am Ball) für Unruhe in der Bedburger Defensive. Foto: Tom Ostermann

Trotz guter Leistung gab’s für den Fußball-Landesligisten aus Schwalmtal gegen Bedburg-Hau ein 0:3.

Trotz einer 0:3 (0:1)-Heimniederlage in der Fußball-Landesliga gegen den Ausfteiger SGE Bedburg-Hau attestierte Amerns Trainer Willi Kehrberg seinem Team eine gute Leistung und sprach sogar davon, dass sein Team seine „beste Saisonleistung“ gezeigt habe. Denn was seine Mannschaft in den vorausgegangen 90 Spielminute gezeigt hatte, ließ ein ums andere Mal erahnen, welches Potenzial in ihr steckt.