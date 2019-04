Fußball-Landesliga : Amerner schießen sich in einen Torrausch

Schwalmtal Die Landesliga-Fußballer der VSF ließen der SpVg. Odenkirchen im eigenen Stadion nicht den Hauch einer Chance. Beim 6:0-Erfolg traf Kapitän Dominik Bischoff doppelt für die Gastgeber.

Amerns Fußballer stehen in dieser Saison für Tore, das bekamen auch die Gäste aus Odenkirchen am Sonntag zu spüren. Die Kehrberg-Elf gewann ihr Landesliga-Heimspiel in beeindruckender Manier mit 6:0 (4:0).

Von Beginn an machten die Amerner Druck und wollten zeigen, warum sie auf dem fünften Tabellenplatz stehen. So dauerte es nicht lange bis sich dieser Offensivdruck bezahlt machte, in der achten Spielminute unterlief den Gäste ein Eigentor. Die daraus entstandene Unruhe nutzen die Amerner und legten knapp drei Minuten später durch Tobias Bruse das 2:0 nach. In der Folge agierten die Gastgeber, während die Gäste aus Mönchengladbach oftmals das Nachsehen hatte. Die Amerner spielten klug, erarbeiteten sich offensiv Chancen und standen defensiv sicher. So war es nur folgerichtig, dass sie durch einen Doppelpack von Kapitän Dominik Bischoff in der 22. und 24. Minute ihre Führung auf insgesamt 4:0 zur Pause ausbauen konnten. In der Folge spielten sich die Amerner in einen Rausch, schon zur Halbzeit hätten sie höher führen müssen.