Fußball : Nächster Schritt für Triantafillidis

Fußball Amerns Co-Trainer freut sich auf seine neue Aufgabe beim 1. FC Mönchengladbach. Dort wird er im Sommer den Cheftrainer-Posten übernehmen. Die VSF Amern gehen derweil auf die Suche nach einem Nachfolger.

Sein Abschied in Amern steht allerdings schon eine Woche länger fest. „Wir haben Alexi ein Angebot für die kommende Spielzeit unterbreitet, da wir gerne mit ihm verlängern wollten. Letzte Woche hat er uns dann mitgeteilt, dass er dieses nicht annehmen kann. Finanziell konnten wir uns leider nicht einigen“, sagte Amerns Sportlicher Leiter und 1. Vorsitzender Toni van Dalen. Nun ist bereits sein weiterer Werdegang bekannt. In der Rückrunde wollen die Amerner nun so viele Punkte wie möglich holen und bauen dabei auch weiterhin auf die Dienste ihres Co-Trainers. „Wir zählen in den restlichen Spielen voll auf ihn. Für seine neue Aufgabe wünschen wir Alexi alles Gute und viel Erfolg“, fügte van Dalen hinzu.