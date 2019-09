Reiten : S*-Springen mit Siegerrunde kann Familienduell bringen

Foto: Broich Kim Broich, Liam Broich und Dominik Broich (v.l.)..

Für den Turnierhöhepunkt der 16. Kaldenkirchener Springreitertage, ein S*-Springen mit Siegerrunde, sind Lokalmatador Dominik Broich und seine beiden Söhne Liam und Dylan gemeldet.

Die 16. Springreitertage des inzwischen 90 Jahre alten Reitervereins Kaldenkirchen auf der Pferdesportanlage an der Knorrstraße von Freitag bis Sonntag habe einen besonderen Status. Mit ihnen endet die grüne Saison der Freiluftturniere auf einem gepflegten Grasparcours, von denen es im Zuständigkeitsbereich des Pferdesportverbandes Kreis Viersen nur noch zwei gibt. Viele der Reiter gehen dann in die wohlverdiente Winterpause oder starten nach einer kleinen Regenerationsphase schon wieder in die Hallensaison.

Ein interessantes Springen ist das M**-Punkte-Springen mit Joker (Sonntag, 13.45 Uhr), wobei die Abwürfe in Punkte verwandelt werden. Am Joker-Sprung kommt kein Reiter vorbei, wenn er gewinnen will. Er bringt die doppelte Punktzahl beim Überwinden oder bei einem Abwurf den doppelten Abzug. Der Freitag ab 10 Uhr gehört vornehmlich mit den Springpferdeprüfungen von A bis M den jungen vier- bis siebenjährigen Pferden. Am Samstag (Beginn 8.30 Uhr) um 16.30 Uhr startet ein S*-Springen für das 33 Nennungen vorliegen.