Voltigieren : Viel Lob für das Voltigierturnier des RFV Lobberich

Beim Voltigierturnier des RFV Lobberich an der Lüthemühle feierten die heimischen Aktiven zahlreiche Erfolge. Foto: RFV

Sowohl sportlich als auch organisatorisch konnte der Ausrichter mit den Wettbewerben an der Luthemühle zufrieden sein.

Die Voltigierabteilung des RFV Lobberich hatte 38 Gruppen und acht Einzelvoltigierer aus dem gesamten Rheinland bei ihrem Turnier an der Lüthemühle am Start. Für die Lobbericher Voltigiererinnen kamen dabei tolle Platzierungen herum. Im Wettbewerb der LPO-Pflichten schaffte das Team 1 mit Carving an der Longe von Maike Bauer den Sieg.