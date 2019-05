Rollstuhlbasketball : Viersenerin spielt bei Basketball-WM

Rollstuhlbasketballerin Martha Schuren hat den Sprung ins U25-Nationalteam geschafft. Die Weltmeisterschaft in Thailand beginnt am Donnerstag.

Wenn die Viersenerin Martha Schuren am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung der RP-Sportlerwahl des Jahres 2018 fehlt, dann hat sie einen triftigen Grund dafür. Sie befindet sich zusammen mit ihren Kameradinnen von der deutschen Rollstuhlbasketball-Natinonalmannschaft im thailändischen Suphanburi, um bei der U25-Weltmeisterschaft auf Titeljagd zu gehen. Das Turnier beginnt am Donnerstag, und für die Deutschen steht gleich das Gruppenspiel gegen Australien auf dem Programm.

Der erste Schritt für Schuren (Jahrgang 2000) in Richtung WM erfolgte Ende vergangenen Jahres, als sie bei ihrem ersten internationalen Einsatz für Deutschland bei der EM in Frankreich zum Gewinn der Silbermedaille beitrug. Dort und bei einem Lehrgang im April hinterließ die Spielerin der Köln 99ers offenbar so bleibende Eindrücke, dass sie der neue Bundestrainer Dennis Nohl in den WM-Kader berief. Der Altersschnitt ist niedrig, dennoch hat sich Nohl trotz der starken Vorrundengruppe mit den Gegnern Australien, USA und Türkei viel vorgenommen. „Wir haben definitiv die stärkere der beiden Gruppen erwischt. Die Spiele gegen Australien und Türkei werden für unsere Ausgangsposition und den möglichen Gegner im Viertelfinale wichtig sein. Unser Ziel ist ganz klar das Erreichen des Halbfinals“, sagt der Bundestrainer.