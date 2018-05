Viersener zeigen sich eiskalt

Foto: Busch Franz-Heinrich sen.

Viersen Mit einem fußballerischen Leckerbissen war angesichts der Bedeutung des Derbys nun wirklich nicht zu rechnen. Die Partie lebte nur von der Spannung. Immerhin, die Zuschauer bekamen viele Tore zu sehen, von denen zumindest drei einen gewissen Slapstickfaktor hatten. Es wäre bitter für die Amerner, wenn solche Fehler den Weg in die Bezirksliga ebnen sollten, zumal sie in den Wochen zuvor gute Leistungen nicht in Siege ummünzen konnten. Die Viersener haben gestern den Abstiegskampf angenommen, waren eiskalt und haben die VSF tief mit in den Abstiegsstrudel gezogen.

david.beineke@rheinische-post.de

(RP)