Tennis : VTHC noch mit Titelchancen

Die Viersener Tennisspieler müssen in der 1. Verbandsliga auf einen Ausrutscher von Barmen hoffen. Lobberichs Damen 30 stehen daheim vor einem Spitzenspiel.

Nach der Pfingstpause geht es für die heimischen Tennisteams auf Verbandsebene weiter. Schon vor der letzten Saisonpartie stehen die Herren des Viersener THC in der 1. Verbandsliga beim ETB SW Essen. In dieses Spiel können sie nach einer Serie von zuletzt drei Siegen aus vier Spielen mit breiter Brust. Mit einem Sieg beim Tabellenfünften wäre sogar noch der Aufstieg möglich, wenn Primus Barmer TC im Duell beim Tabellendritten DSC 99 patzt.

Für die Herren 55 des TV Lobberich steht in der 1. Verbandsliga am vorletzten Spieltag daheim gegen den Post SV Düsseldorf Abstiegskampf pur an. Es geht für den Vorletzten nämlich gegen das Schlusslicht aus der Landeshauptstadt, wobei Teams noch ohne Punktgewinn sind und auch die gleiche Anzahl an Matchpunkten haben. Es geht als darum, sich für den letzten Spieltag am 29. Juni in Position zu bringen, um möglichst nicht abzusteigen.