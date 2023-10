Hockey-Herren Viersener THC Durchwachsene Hinrunde für Verbandsliga-Hockeyherren

Nach dem Wechsel knüpften die Gastgeber an die guten Leistungen an und gingen durch Matthias Jansen sogar mit 4:1 in Führung. In der Schlussphase mussten die VTHC-Herren jedoch dem warmen Wetter und der individuellen Klasse der Gladbacher Tribut zollen, die per Strafecken und Einzelaktionen die Partie noch auf 5:4 drehen konnte und somit die erste Saisonniederlage noch gerade abwenden konnten.