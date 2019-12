Im zurückliegenden Jahr wurden Sportler aus dem gesamten Kreis Viersen von der Jury für die Auswahl der Monatssieger berücksichtigt. Aus den zwölf Siegern können Sie vom 1. Januar bis zum 29. Februar den Sportler oder die Sportlerin des Jahres 2019 bestimmen. Hinzu kommen sechs herausragende Mannschaften.

Badminton: TuS Viersen - 1. Seniorenmannschaft Die erste Mannschaft des TuS Viersen hat etwas Historisches geschafft. Zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte gelang, den Sprung in die Verbandsliga zuschaffen, immerhin die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. In einem bis zum letzten Spieltag spannenden Titelrennen hatte der TuS Viersen das bessere Ende für sich. Und das, ohne große finanzielle Wagnisse einzugehen. Im Gegenteil, der Erfolg basiert auf eine kontinuierlichen Entwicklung in familiärer Atmosphäre und auch auf einer guten Jugendarbeit. Die Meisterschaft der Erstvertretung wurde hauptsächlich mit Eigengewächsen geschafft, und aus dem Nachwuchs kommen immer wieder Spieler nach, so dass in der laufenden Spielzeit insgesamt fünf Senioremannschaft an den Start gehen. Telefon-Voting 01378-88761413 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend)