Mai: Paul Veltrup

Der Linkshänder war in der abgelaufenen Saison mit Abstand bester Degenfechter der Junioren in Deutschland, er sicherte sich den ersten Ranglistenplatz. Nicht umsonst bezeichnete ihn sein Trainer Lajos Csire als größtes Talent in der langen der Geschichte des Fechtclubs Krefeld. Telefon-Voting 01379 887614-05 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend)