Fußball : Nettetal holt vier Spieler aus Mönchengladbach

Fußball Marcel Schulz (21), Pascal Schellhammer (24), Ben Venhaus (23) und Gero Wolters (20) schließen sich dem Oberligisten aus Nettetal an.

„Personell streben wir nach dieser Saison bewusst einen Umbruch an, um mit einer veränderten Mannschaft und frischem Wind an den Start zu gehen“, sagt Union-Abteilungsleiter Dirk Riether, der diesen Weg gemeinsam mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam in einer internen Analyse beschlossen hat. Neben Florian Wolters (1. FC Mönchengladbach) und Max Möhker (VfR Fischeln), den beiden schon feststehenden externen Zugängen, kommen auch noch Marcel Schulz (21), Pascal Schellhammer (24), Ben Venhaus (23) und Gero Wolters (20) aus Mönchengladbach. Der gelernte Innenverteidiger Schulz und Mittelfeldspieler Schellhammer sind absolute Stammspieler beim FC. Sie hatten bereits vor der laufenden Saison in Nettetal zugesagt, sich dann aber doch für einen Verbleib in Mönchengladbach entschieden. Gero Wolters konnte in der laufenden Saison verletzungsbedingt noch gar nicht spielen, stand in den vergangenen Jahren aber bei Union bereits sportlich im Fokus stand, zumal er aus Niederkrüchten kommt und somit als Spieler aus dem nahen Umfeld gilt.