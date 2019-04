Fußball-Kreisliga-A : Der SC Waldniel verpflichtet vier neue Spieler

Schwalmtal Nicht nur der aktuelle Kader hat geschlossen für nächste Saison zugesagt bei den Schwalmtalern.

Nach der Neubesetzung auf der Trainerbank mit Michael Holthausen und Tobias Reichardt für den kommenden Sommer hat Fußball-A-Ligist SC Waldniel die ersten Spieler neu verpflichtet. Abgesehen davon, dass dass der gesamte aktuelle Kader seine Zusage für die nächste Saison gegeben hat, konnten gleich drei Spieler vom Bezirksligisten Dülkener FC geholt werden – zwei mit Waldnieler Vergangenheit: Niclas Kellers und Dominik Vaassen. Der Dritte im Bunde ist Denis Spanke, der wie Kellers für die Defensive vorgesehen ist. Ergänzt wird das Trio durch Tim Güth. Der Offensivspieler kommt von den Sportfreunden Neuwerk. Kein Neuzugang, aber nach verletzungsbedingter Pause wieder im Training, ist Torwart Marc Engelmann. „Mit den Neuverpflichtungen sowie dem Erhalt des aktuellen Kaders haben wir die ersten wichtigen Schritte in der sportlichen Konsolidierung des SC Waldniel vorgenommen“, erklärt Manfred Finke, Sportlicher Leiter der Waldnieler. „Wir werden uns auch weiterhin um interessierte Spieler kümmern, sofern sie in unser sportliches und mannschaftliches Anforderungsprofil passen.“ Für welche Liga die Spieler ihre Zusage gegeben haben, ist derweil unklar: Nach sechs sieglosen Partien in Folge steckt der SC Waldniel mitten im Abstiegskampf.