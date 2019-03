Fußball-Oberliga : Nettetal verdient sich Punkt gegen Velbert

Bastian Levels (r.) war in der Heimpartie gegen die SSVg Velbert nicht nur ein zuverlässiger Kapitän, er erzielte auch die wichtige 1:0-Führung für Nettetal. Foto: Joerg Knappe

Nettetal Die Oberliga-Fußballer des SC Union Nettetal konnten beim 1:1 daheim gegen den Tabellenvierten SSVg Velbert überzeugen.

Von David Beineke

Bei seiner Rückkehr ins Grenzland hätte Leroy-Jacques Mickels für den SC Union Nettetal noch zum Spielverderber werden können. Denn in der Schlussphase der Oberliga-Partie in der Christian-Rötzel-Kampfbahn tauchte der 23 Jahre alte Angreifer der SSVg Velbert, der einst bei den VSF Amern das Einmaleins des Fußball gelernt hatte, zweimal frei vor dem Tor der Gastgeber auf. Aber beide Male brachte er den Ball nicht unter. So blieb es bei einem unter dem Strich durchaus gerechten 1:1 (0:0), durch das die Nettetaler im Kampf gegen den Abstieg immerhin die 30-Punkte-Marke durchbrachen.

„Einen muss ich auf jeden Fall machen“, sagte Mickels nach der Partie selbstkritisch. Im bisherigen Saisonverlauf ist er mit 13 Toren der gefährlichste Stürmer der Velberter und hat somit großen Anteil am aktuellen vierten Tabellenplatz. Zuletzt war er wegen einer Roten Karte gesperrt gewesen und feierte gegen Nettetal sein Comeback. Er zeigte zwar eine gute Leistung, doch ein Happy End blieb ihm ausgerechnet auch wegen eines alten Freundes verwehrt. Torhüter Tim Tretbar, der nach einer langwierigen Verletzung erstmals wieder in der Nettetaler Startelf stand, vereitelte Mickels’ zweite Großchance in der 87. Minute, indem er den Ball mit einer starken Fußabwehr an den Pfosten lenkte. Mit Tretbar hatte Mickels einst zusammen eine Klasse am Schwalmtaler Gymnasium St. Wolfhelm besucht. „Die Nettetaler haben es insgesamt gut gemacht, haben druckvoll gespielt und hatten viel Ballbesitz. Das 1:1 geht absolut in Ordnung“, gab Mickels zu Protokoll.

Statistik Bastian Levels bringt Nettetal in Führung Nettetal: Tretbar - Bonsen, Levels, Verlinden, Pohlig - Dohmen, Regnery - Dollen, Jansen (73. Popovic), Homann (63. Thobrock) - Touratzidis (80. Klicic) Tore: 1:0 (54.) Levels, 1:1 (58.) Aydin Zuschauer: 250

Mit dieser Einschätzung lag er auf einer Wellenlänge mit seinem Coach Alexander Voigt und dem Nettetaler Trainer Andreas Schwan. „Wir haben mit hohem Aufwand und guter Mentalität gespielt. So wie es sein muss, um gegen einen Gegner mit so viel Qualität bestehen zu können“, meinte Schwan, „Wir haben uns als echte Manschaft gezeigt, darauf können wir mit Blick auf die nächsten schweren Gegner aufbauen.“ In der Tat war den Gastgebern vom Start weg anzumerken, dass sie nicht wie im Spiel davor gegen Kleve trotz einer guten Leistung mit leeren Händen dastehen wollten. Über ein hohes läuferisches Engagement und konsequentes Zweikampfverhalten kamen sie immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich immer größere Spielanteile. Auch wenn es keine hundertprozentigen Chancen gab, deutete sich schon vor der Pause eine Nettetaler Führung an.