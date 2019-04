Fußball-Oberliga : Bittere Niederlage für den SC Union Nettetal

Düsseldorf/Nettetal Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga unterlagen die Nettetaler bei TuRU Düsseldorf 0:2, während die Konkurrenz fleißig punktete.

„Ich haben den Jungs schon vor dem Spiel gesagt, dass wir uns nicht auf darauf verlassen dürfen, dass andere Spiele so ausgehen wie prognostiziert. Denn gerade im Saisonendspurt gibt es viele Gründe, wieso viele Spiele nicht so laufen, wie das vielleicht erwartet wird. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, und das haben wir gegen TuRU nicht geschafft“, sagte SCU-Trainer Lutz Krienen, der am Sonntag den urlaubenden Andreas Schwan in Düsseldorf in der Chefrolle vertrat. Zu den ohnehin schon schwerwiegenden Ausfällen in der Defensive gesellte sich kurz vor der Partie noch Außenstürmer Brian Dollen hinzu. Krienen setzte wie beim bislang letzten Sieg auswärts gegen die SpVg. Schonnebeck auf ein 4:3:3-System, um Sicherheit ins Spiel zu bringen und dem Gegner die nötige Kompaktheit entgegenzusetzen, doch der Nettetaler Matchplan wurde schon nach zwei Minuten über den Haufen geworfen. Nach einem Einwurf wurde Antonio Munoz-Bonilla nicht zeitig genug attackiert, legte sich den Ball in den Strafraum und vollstreckte zum Entsetzen der Gäste zur frühen Führung der Düsseldorfer. „Das hat etwas für Unordnung gesorgt. Wir haben bis zur Pause wenig Zugriff bekommen. Der Gegner war schneller und aggressiver und hat uns den Schneid abgekauft“, meinte Lutz Krienen.