Fußball-Oberliga : Ein schwarzer Abend für Union Nettetal

Nettetal Beim Fußball-Oberligisten lief im Heimspiel gegen den VfB Hilden nichts zusammen. Max Pohlig sah die Ampelkarte. Khaled Daftari, derzeit Co-Trainer beim Regionalligisten Straelen, wird in der neuen Saison Kaderplaner der Unioner.

Dabei wollte die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan unbedingt nachlegen und den Sieg aus der Vorwoche bei der Spvg Schonnebeck (2:1) vergolden. Was nach den Ergebnissen vom zurückliegenden Spieltag gar nicht unwichtig gewesen wäre, da Nettetal den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte hätte ausbauen können. Stattdessen mussten sie sich damit abfinden, gegen formstarke Hildener einen schwarzen Abend erwischt zu haben. „Das war ein Scheißtag, an dem alles zusammenkam“, zog Andreas Schwan ein nüchternes Fazit der Partie, die schon unglücklich angefangen hatte. Union kam ordentlich ins Spiel und hatte gleich nach sieben Minuten eine Doppelchance, als erst René Jansen am Gästekeeper Marvin Oberhoff und in der Folgesituation Dennis Homann aus aussichtsreicher Position am Querbalken scheiterte. Und noch bevor Frederik Verlinden nach einem harten Zweikampf mit einer Platzwunde vom Feld musste und sich auf direktem Wege in Richtung Krankenhaus machte, gerieten die Unioner in Rückstand. Nettetals Torhüter Tim Tretbar eilte in einer Aktion aus dem Strafraum heraus und schoss bei seinem Klärungsversuch einen Hildener Spieler an. „Aus Reflex habe ihn dann festgehalten. Das war eine Dummheit von mir“, beschrieb Tretbar die Situation, die sich danach vor dem Sechzehner abspielte. Der Schiedsrichter gab Tretbar die gelbe Karte und entschied auf Freistoß für den VfB, den Stefan Schaumburg sehenswert und absolut unhaltbar in den Winkel setzte (15.).