Handball: Überzeugender Boisheimer Auftritt

Grenzland Die Landesliga-Handballer aus Süchteln waren ebenso chancenlos wie Bezirksligist Kaldenkirchen. Lobberich II unterlag im Derby gegen Boisheim.

Das letzte Saisonspiel verlor der ASV Süchteln in der Handball-Landesliga mit 18:25 (8:13) gegen den Tabellenvierten Hülser SV. War die Defensivleistung noch absolut in Ordnung, ließen die Gastgeber in der Offensive doch einige Wünsche offen. Es mangelte am Durchsetzungsvermögen, es wurde zu wenig Druck ausgeübt und von Konzeptionen war auch nur sehr wenig zu erkennen.

Eine tolle Vorstellung lieferte der TV Boisheim im Derby gegen den TV Lobberich II ab und gewann überraschend deutlich mit 32:23 (16:12). "Wir hatten uns vorgenommen, den Gegner von der ersten Sekunde an durch Tempo unter Druck zu setzen, was uns auch sehr gut gelungen ist", freute sich Spielertrainer Nils Hagemann. Die Gastgeber erzielten viele Tore über beide Außenpositionen. "Das war ein toller Abschluss. Nach einem holprigen Saisonstart haben wir uns schnell gefangen und frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Nun schon das zweite Jahr in Folge, und das ist eine klasse Leistung für so ein kleines Dorf wie Boisheim." Dagegen war sein Gegenüber Andreas Schönkes, letztmalig auf der Lobbericher Trainerbank, nicht so zufrieden: "Das Spiel war bezeichnend für die Saison. Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Am Ende lief es dann jedoch wieder etwas besser." TVB-Tore: Klöfers (8), Janssen (6), Dortans (4), Breidenbach (4/1), Lommen, Hagemann (je 3), Baude (2), van Kessel und Feger; TVL-II-Tore: Barbee (10), van Ool (5/2), Rogmans (3), Hessen, Hilscher (je 2) Engels (1).