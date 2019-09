Fußball-Kreispokal : Überraschendes Pokal-Aus für den ASV Süchteln

Auf Kreisebene unterlagen die ASV-Fußballer dem Rheydter SV in der Verlängerung. Die VSF Amern kamen souverän weiter.

Kreis: MG/Viersen: Rheydter SV - ASV Süchteln 2:1 n.V. (1:1/0:0). Nach dem Sieg im Elfmeterschießen in der Woche zuvor bei Fortuna Mönchengladbach hat es Süchteln im nächsten engen Spiel beim Bezirksligisten Rheydt erwischt. Nach dem Rückstand in der 59. Minute glich Philipp Wiegers zunächst noch per Elfmeter aus (77.). Nach dem erneuten Rückstand zu Beginn der Verlängerung konnte der favorisierte Landesligist aber nicht mehr nachlegen.

Kreis Kempen/Krefeld: SuS Schaag - SSV Strümp 0:1 n.V. (0:0). Die Jungs von Rainer Bruse unterlagen dem A-Ligisten SSV Strümp, der zuletzt in der Meisterschaft noch Union Nettetal II mit 11:0 vom Platz fegte, erst in der Verlängerung.

VfL Willich - TuRa Brüggen 1:2 (0:1). Nach zuletzt schwachen Ergebnissen in der Bezirksliga konnten die Brüggener Selbstvertrauen tanken. Sie gingen durch Thomas Erkes (22.) in Hälfte eins in Front, nach dem Wechsel sorgte Daniel Schmidt nach dem Ausgleich (67.) in der Schlussphase für den Siegtreffer.