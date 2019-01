Tischtennis: Zwei Kellerkinder aus dem Grenzland starten mit Siegen

Jacqueline Resing siegte mit dem TTC Dülken. Foto: Paul Offermanns/Offermanns, Paul (off)

GRENZLAND Am ersten Spieltag der Rückrunde überraschten vor allem die Tischtennisspielerinnen des TTC Dülken.

(api/ben-) Auch wenn der SC Arminia Ochtrup seine Neuverpflichtung Munkhzorig Jargalsaikhan nicht mitgebracht hatte, auch ohne den mongolischen Nationalspieler ließ der Spitzenreiter der Tischtennis-NRW-Liga dem TTC Waldniel keine Chance. Die Schwalmtaler unterlagen dem Ergebnis nach deutlich mit 3:9. „Die Niederlage geht sicherlich in Ordnung“, sagte Michael Poos. „Die Spielzeit von fast vier Stunden zeigt aber, dass wir uns heftig gewehrt haben.“

Waldniel musste auf den beruflich verhinderten Ramin Hamidi verzichten. Peter Heister fehlte urlaubsbedingt. Dafür half Erik van Veenendaal aus. Die beste Chance auf einen Doppelsieg hatten Jörg Evertz und Tim Schumacher. Das drittbeste Doppel der NRW-Liga verlor aber in fünf Sätzen gegen Amin Ngam und Timo Scheipers. Auch im ersten Einzel gegen Ngam verlor Evertz mit 11:13 knapp mit 2:3. Weil zunächst nur Guangjian gegen Christopher Ligocki gewann, lag Waldniel mit 1:8 im Rückstand. Evertz und Zhan gelang anschließend nur noch Ergebniskosmetik.

Die Reserve des ASV Süchteln wiederholte in der Landesliga den Hinrunden-Erfolg gegen die TTF Rhenania Königshof und gewann mit 9:6. Die Gäste, die die Rückrunde ohne Spitzenspieler Yiqing Zang (jetzt DJK Holzbüttgen) bestreiten müssen, stecken nach der Niederlage auch im Abstiegskampf. Der Start verlief bei einem Doppelsieg für den ASV schleppend. Erst dank der beiden Einzelsiege von Boris Zhao und Alexander Becher ging Süchteln am Ende der ersten Einzelrunde mit 5:4 in Führung. Die weiteren Zähler holten Lukas Messer, Alexander Becher, Hendrik Messer und Andreas Antwerpes.