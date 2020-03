Fußball-Kreisliga A : Unions Reserve sendet mit Derbysieg ein Lebenszeichen

Fußball, Kreisliga A Im Derby gegen den TSV Kaldenkirchen siegte der Abstiegskandidat 2:1. Tabellenführer SC Waldniel präsentiert sich weiter souverän.

Der SC Waldniel ist fast nicht aufzuhalten in der A-Liga. Auch im Derby gegen Rhenania Hinsbeck gab es einen klaren Sieg. Im anderen Derby besiegte Kellerkind Union Nettetal II überraschend den TSV Kaldenkirchen. In der Gladbacher Gruppe sieht es dagegen für den 1. FC Viersen II nach der Pleite bei Fortuna Mönchengladbach düster aus.

VSF Amern II – SC Schiefbahn 1:3 (1:1). Dario Scholz brachte Amern mit 1:0 in Führung. Doch danach wurde der Tabellenzweite stärker und schaffte noch vor dem Wechsel den Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff drängten die Gäste auf die Führung, die dann auch durch einen Doppelschlag Ken Meyers erfolgte.

Union Nettetal II – TSV Kaldenkirchen 2:1 (0:0). Unions Reserve kann tatsächlich noch gewinnen – und das denn ausgerechnet auch noch im Stadtduell gegen den TSV Kaldenkirchen. „Das war an Überheblichkeit von uns nicht mehr zu überbieten“, sagte Kaldenkirchens Trainer Andre Küppers. Niklas Tobrock und Mharam Khalil schossen Union mit 2:0 in Front, dem Kaldenkirchen durch Michael Goertz nur noch das 1:2 folgen ließ. Die Nettetaler, die am Freitag noch darüber nachgedacht hatten, nicht anzutreten, bekamen große Hilfe aus der Erstvertretung. Neben dem Torschützen Thobrock waren auch noch Nico Drummer, Hendrik Rouland, Gibril Njie und Torwartrainer Marcel Siepmann im Einsatz. „Das ist den Spielern charakterlich hoch anzurechnen“, meinte Oberligacoach Andreas Schwan. Ein Rückzug der Reserve ist wohl vom Tisch.