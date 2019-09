Handball-Obereliga : Wenn der ältere Bruder erstmals der Trainer ist

Benedikt Liedtke hat im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum TV Lobberich in der Handball-Oberliga geglänzt. In Neuss geht es weiter.

Den Wechsel vor zwei Jahren nach Aldekerk begründete er damit, dass er mal etwas Neues kennenlernen wollte, doch jetzt sei es wieder an der Zeit gewesen, zu seinem Stammverein zurückzukehren. „Natürlich hat mein Bruder mich immer gefragt, wann ich denn zurückkommen, doch es war auch schön, in Aldekerk Erfahrungen zu sammeln“, so Benedikt Liedtke. „Da einige meiner Freunde in Lobberich spielen und mein Bruder der Trainer ist, habe ich mich entschlossen, zurückzukehren. Wir sind eine relativ junge Truppe, die sich zu keinem Zeitpunkt aufgibt. Und ich glaube auch, dass wir das Potenzial haben, Mannschaften zu ärgern, die in der Tabelle weit oben stehen.“ Jetzt geht es für ihn aber zunächst mal darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um möglichst schnell die Abstiegsregion hinter sich zu lassen.