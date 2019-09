Handball-Oberliga : TVL mit erster Saisonniederlage

Spielerisch wusste Handball-Oberligist TV Lobberich bei seiner 28:31-Heimniederlage gegen Adler Königshof durchaus zu überzeugen. Allerdings waren 22 Fehlwürfe deutlich zu viel.

Dabei begann es für die Gastgeber doch recht gut. In der Abwehr gaben sie keinen Zentimeter Boden preis, kämpften bis zum umfallen und stellten gerade die Königshofer Rückraumschützen immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Das eigene Angriffsspiel wurde mit enorm viel Tempo vorgetragen, und dadurch wurden immer Lücken in die Deckung der DJK gerissen. Schnell setzte sich der TVL mit drei Toren ab, versäumte es aber, sich einen noch größeren Vorsprung zu sichern, was sich dann später noch rächen sollte.

Überhaupt war das Auslassen bester Torchancen letztlich das größte Manko an diesem Tag. In der ersten Halbzeit konnten alleine vier Tempogegenstöße nicht genutzt werden. Insgesamt leisteten sich die Hausherren 22 Fehlwürfe. Eigentlich unerklärlich, denn die Lobbericher Angreifer tauchten immer wieder frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Entweder wurden die Außenspieler sehenswert freigespielt oder die Rückraumspieler kamen fast vom Kreis zu besten Tormöglichkeiten. Aber in den meisten Fällen stand ihnen der Königshofer Torhüter Florian Lindenau im Weg, der zum Matchwinner avancierte. Aber es waren nicht alleine die Fehlwürfe, Lobberich leistete sich zudem noch mindestens zehn technische Fehler. Und das ist in der Summe dann schlicht und ergreifend zu viel, um ein Spiel gewinnen zu können.