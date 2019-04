Handball-Oberliga : Wichtige Punkte für den TV Lobberich

Neuss/nettetal Handball-Oberligist TV Lobberich gewann bei der HSG Neuss/Düsseldorf II mit 37:34. Im Kampf um den Klassenverbleib kann er im schlechtesten Fall noch auf den viertletzten Tabellenplatz zurückfallen.

„37 Tore sind schon eine ganze Menge“, freute sich Spielertrainer Christopher Liedtke. „Besonders schön ist, dass wir genau daran diese Woche im Training gearbeitet haben. Erste und zweite Welle und schnelle Mitte. Genau damit haben wir heute eine Vielzahl unserer Tore erzielt.“ Die Gäste fanden schnell zu ihrem Spiel und schlugen ein enorm hohes Tempo an. Sie erarbeiteten sich einen Vorsprung und bauten diesen bis weit in die zweite Halbzeit kontinuierlich aus. Beim Zwischenstand von 33:24 sah der TVL bereits wie der sichere Sieger. Doch urplötzlich verlor er seinen Faden, ließ beste Chancen serienweise ungenutzt und machte die Hausherren damit wieder stark, so dass diese noch einmal bis 33:35 aus ihrer Sicht verkürzen konnten. In der verbleibenden Spielzeit rissen sich die Lobbericher dann noch einmal zusammen und fuhren einen letztlich absolut verdienten Erfolg ein.