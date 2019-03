Handball-Oberliga: Lage für den TV Lobberich spitzt sich zu

LANGENFELD/nettetal Nach einer tollen ersten Halbzeit verlor Handball-Oberligist TV Lobberich die wichtige Partie bei der SG Langenfeld II noch mit 22:25. Nach der neunten Niederlage in Folge rückt die Abstiegszone noch näher.

Allerdings war es mit der Herrlichkeit mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit auch schon wieder dabei. Zwar hatte Lobberich noch zwei sehr gute Chancen, um den Vorsprung noch weiter auszubauen, die allerdings wurden vergeben. „Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn wir mit sechs vorne gewesen wären“, so Liedtke. Aber so verfielen seine Schützlinge wieder in die Fehler der vergangenen Wochen. Bei den Angriffsbemühungen fehlte die nötige Tiefe, die Abschlüsse waren nicht präzise genug vorbereitet und es kamen noch technische Fehler hinzu. Erschwerend gab es dann auch noch vier Zeitstrafen in Folge, die Langenfeld dann endgültig zurück ins Spiel brachten. Und so glichen die Oberbegischen in der 53. Minute zum 21:21 aus. Dieser Zwischenstand brachte die Gäste dann völlig aus dem Tritt. Es mangelte an Selbstvertrauen, und von der Leichtigkeit aus der ersten Halbzeit war auch nicht mehr viel zu sehen.