TV Lobberich in der Handball-Oberliga gegen die SG Überruhr

In eigener Halle gewannen die Oberliga-Handballer aus Nettetal auch gegen die SG Überruhr. Das war schon der vierte Sieg in Folge.

Nettetal Der TV Lobberich setzt seine Erfolgsserie in der Handball-Oberliga fort. Gegen die SG Überruhr feierten die Lobbericher mit dem 32:25 (16:13) im sechsten Spiel ihren vierten Sieg. Damit liegt der Aufsteiger nach Punkten gleichauf mit Mettmann Sport und der HG Remscheid in der Spitzengruppe. Lediglich aufgrund der schwächeren Tordifferenz gegenüber den Konkurrenten liegen die Lobbericher auf Platz vier.

Trainer Christopher Liedtke freut sich über die Entwicklung, die sein Team in dieser ersten Phase der Meisterschaft genommen hat. Das wurde auch im Spiel gegen die SG Überruhr deutlich. „Wir haben nicht ganz so gut begonnen“, sagte Liedtke. Die Gäste, derzeit Schlusslicht in der Oberliga, hatten sich klar erkennbar viel vorgenommen. Schon beim 5:5 sah Liedtke sich genötigt, eine Auszeit zu nehmen. „Das war zu wenig. Da fehlten der letzte Biss, die Aggressivität und der Zug zum Tor“, berichtete der Coach. Offenbar fand er genau den richtigen Ton, denn seine Spieler setzten die Aufforderung, mehr zu investieren, sofort eindrucksvoll um. Felix Himmel (2), Florian Mähler, Tobias Liedtke, Dennis Föhles und Fynn Mannheim gelangen in furiosen, gut fünf Minuten sechs Tore in Folge. Mit dem 11:5 war die Vorentscheidung bereits gefallen. Bis zur Pause verkürzten die Gäste noch auf 13:16, weil sie jeden technischen Fehler, den die Gastgeber in ihr Offensivspiel einstreuten, sofort mit Gegenstoßtoren bestraften.