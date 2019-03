Fußball-Bezirksliga : Kellerduell als Reise in die Vergangenheit

SSV-Coach Klaus Ernst trainierte einst auch Brüggen. Foto: kohlen/Kohlen

BRÜGGEN TuRa Brüggen fährt als Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga zum punktgleichen SSV Grefrath. Persönliche Geschichten bringen zusätzliche Brisanz. Der Sieger könnte noch mal neue Hoffnung schöpfen.

Mehr Abstiegskampf geht nicht: Am Sonntag gastiert TuRa Brüggen als Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga beim SSV Grefrath, der nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem vorletzten Platz steht. Für einige Protagonisten ist die Begegnung aber auch eine Reise in die Vergangenheit.

Da wäre zum einen Niklas Schmitz. Nach nur einer Saison in Brüggen entschied sich der Mittelfeldspieler im Sommer zu einem Wechsel nach Grefrath und gehört seitdem zu den tragenden Säulen im Team. Und wie es das Schicksal wollte, erzielte er in der Hinrunde das Siegtor gegen seinen Ex-Klub. Ob er am Sonntag spielen kann, ist allerdings fraglich, denn eine Verletzung setzte ihn bereits in den vergangenen zwei Wochen außer Gefecht.

Deutlich brisanter, wenngleich die gemeinsame Zeit nur eine Halbserie andauerte, ist das Wiedersehen zwischen SSV-Trainer Klaus Ernst und seinem Gegenüber Jakob Scheller, der in der Saison 2011/12 in Brüggen unter Ernst spielte. „Ich erinnere mich an sehr viel Laufarbeit“, sagt der heute 29-Jährige. Und tatsächlich ist eine gewisse Grundfitness für Ernst die Basis für den Erfolg – den er in Brüggen zweifelsfrei hatte: Auf Platz zwei stehend kam für ihn nach zwei Niederlagen zum Ende der Hinrunde das Aus. Trotzdem hat der 50-Jährige positive Erinnerungen an Brüggen: „Sportlich war es eine richtig gute Zeit. Besonders hängengeblieben ist mir die Zusammenarbeit mit Lothar Schrade, der in meinen Augen ein überragender Typ ist.“ Natürlich habe ihm der Abschied vom Verein, für den er 1996/97 auch ein Jahr als Kapitän spielte, wehgetan, doch das sei im Fußball eben manchmal so.