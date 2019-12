Hallenfußball : Türkiyemspor holt souverän den Gruppensieg

Zum Abschluss der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaften war der A-Ligist nicht zu stoppen. Giesenkirchen in der Zwischenrunde.

Ein Teil der Bande in der Jahnhalle hatte am Sonntagabend zum Ende der Gruppe 5 anderthalb Spiele vor dem Ende bereits ausgedient. Rheindahlens Torhüter Danny Gosemärker war bei einer Abwehraktion derart in die Begrenzung gerauscht, dass diese aus der Verankerung gerissen war. Kurzfristig wurde das Teil entfernt und das Hallentor an der Stelle herunter gelassen, an der sonst die Spieler die Partien verfolgen. Dieses Problem war am Montag aber wieder beseitigt, so dass die Jahnhalle wieder ihr gewohntes Bild hatte.